Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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12.08.2026 20:41:00
Intel Dropped After Strong Earnings. Here Is What $1,000 Invested Could Return Over 3 Years.
Intel (NASDAQ: INTC) stock fell by about 4% on Monday after the chipmaker announced plans to sell $15 billion worth of shares to fund capital expenditures and boost its working capital."Customers continue to signal a strong and sustainable demand environment, driven by unprecedented investment in AI compute. Progress in emerging areas including physical AI, purpose-built silicon, advanced packaging and external wafers represent significant growth opportunities for Intel," its press release announcing the the move stated. That continued the steep decline Intel stock has been on since the company released its second-quarter results on July 23. As of Aug. 10, it was trading at less than $98 per share, down 31% from its recent peak on June 22.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
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12.08.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
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12.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
12.08.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.at)
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12.08.26
|Freundlicher Handel: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
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12.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
11.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
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11.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|30 900,00
|-0,45%
|Intel Corp.
|87,27
|-0,21%