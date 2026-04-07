Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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07.04.2026 18:26:00
Intel Foundry: Elon Musks Firmen könnten die ersten langersehnten Kunden werden
SpaceX, xAI und Tesla haben einen Partner für das eigene Chipprojekt Terafab gefunden. Intel will Fertigungsexpertise beisteuern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Intel Corp.
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07.04.26
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07.04.26
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07.04.26
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06.04.26
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