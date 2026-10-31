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WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034

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31.10.2026 16:22:01

Intel Has a Massive Warning for AMD Stock Investors. Is It Time to Book Profits Before Nov. 3?

Intel (NASDAQ:INTC) released its third-quarter results on Oct. 29, and shares of the company crashed more than 28% the following day.

The primary reason behind the bloodbath in Intel stock was its weaker-than-expected guidance. Though Intel guided for a strong year-over-year increase in both revenue and earnings, Wall Street was expecting more. However, the sharp drop in personal computer (PC) sales this year offset the impressive gains that Intel enjoyed in the data center segment.

That doesn't bode well for Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD). Let's look at the reasons why.

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 452,20 -7,07% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 30 400,00 -4,16% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Intel Corp. 58,41 -15,64% Intel Corp.
NOV Inc Registered Shs 17,00 -2,30% NOV Inc Registered Shs

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