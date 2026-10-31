Intel Has a Massive Warning for AMD Stock Investors. Is It Time to Book Profits Before Nov. 3?

Intel (NASDAQ:INTC) released its third-quarter results on Oct. 29, and shares of the company crashed more than 28% the following day.

The primary reason behind the bloodbath in Intel stock was its weaker-than-expected guidance. Though Intel guided for a strong year-over-year increase in both revenue and earnings, Wall Street was expecting more. However, the sharp drop in personal computer (PC) sales this year offset the impressive gains that Intel enjoyed in the data center segment.

That doesn't bode well for Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD). Let's look at the reasons why.

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