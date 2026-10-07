Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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07.10.2026 12:24:00
Intel investors get some reassurance from Elon Musk over a major chip endeavor
Elon Musk and Intel’s CEO have said the company’s involvement in the Terafab chip plant will continue, boosting shares.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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