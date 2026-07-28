Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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28.07.2026 22:57:00
Intel Is Down By 39% Since June. Time to Buy?
Since its peak close of $140.94 per share on June 22, Intel (NASDAQ: INTC) stock has lost close to 40% of its value. The chip giant surged as it benefited from technical successes and an agentic AI boom that has dramatically increased demand for CPUs.Unfortunately, even its strongest earnings report in years failed to stem the falling stock price. Knowing that, investors should probably approach the semiconductor stock cautiously.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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