Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
12.08.2026 14:09:00
Intel Is Raising Billions in Equity. History Says This Is What the Stock Will Do Next.
On Monday, Intel (NASDAQ: INTC) surprised the markets by announcing a $15 billion all-stock offering. After the market closed, it was reported that the offering was so oversubscribed that Intel would upsize it to $20 billion, with the banks selling the stock gaining the option to purchase an additional $3 billion, for a total of $23 billion. Almost exactly one year ago, Intel converted CHIPS Act grants from the U.S. government into an equity stake, and also sold new equity to outside buyers Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Softbank (OTC: SFTBY).The result? Intel's stock rose roughly sevenfold from its lows one year ago to its highs in late June. Even after the recent pullback and equity offering, the stock has still roughly quintupled compared with the U.S. government's cost basis of $20.47 per share. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intel Corp.
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.08.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
12.08.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|32 100,00
|3,88%
|Intel Corp.
|90,49
|3,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schließlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.