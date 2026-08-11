Seek LtdShs Aktie
WKN: A0EAC4 / ISIN: AU000000SEK6
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11.08.2026 08:51:59
Intel is said to seek US$20 billion in upsized share sale
The chipmaker is poised to price the offering at around US$95 per share or aboveWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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