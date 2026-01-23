Intel Aktie

ISIN: ARDEUT110210

23.01.2026 23:30:00

Intel Is Still Making Too Many Unforced Errors. Can the Chip Giant Get Out of Its Own Way?

It's been a wild few months for Intel (NASDAQ: INTC). After over a year of being the biggest dog in the chip sector, the legacy company is suddenly on fire, jumping more than 150% in five months as investors bet on its turnaround after the federal government took a stake in the company and as new CEO Lip-Bu Tan attempts an overhaul.That momentum took a hit on Friday as the company offered weaker-than-expected guidance for the first quarter, calling for both a decline in revenue and profits, and the stock fell by double digits. Most Intel bulls see the stock as a long-term bet on the recovery of an American icon. No other American company is more central to the semiconductor industry than Intel, which both designs and manufactures its own chips and offers a diverse array of products, though it's best known for its PC CPUs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 16 330,00 -0,06%

