Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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09.06.2026 21:00:00
Intel Is Up 168% in 2026 and Analysts Say Earnings Could Jump 159% This Year. Here's Whether Intel Is a Bargain or a Trap at These Levels
Shares of Intel (NASDAQ: INTC) have surged nearly 168% so far in 2026. Analysts also expect the company's earnings per share to jump by more than 159% year over year to $1.09 in fiscal 2026.That combination is making the stock appear tempting. But after such a huge rally, investors need to ask whether Intel stock is still a bargain or whether the market has already priced in too much turnaround success.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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