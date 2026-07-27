Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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27.07.2026 15:15:00
Intel Is up 170% in 2026. Should You Buy the Artificial Intelligence (AI) Comeback or Take Profits Today?
Intel (NASDAQ: INTC) has been on a strong run in 2026, rising around 170% so far this year. However, it's well off its all-time highs after a sell-off that started once the calendar flipped to July. Intel is off around 30% from its all-time high, but does it deserve to be there? Investors who bought the stock at the start of the year (or a year ago when the U.S. government first announced its investment in Intel) are still sitting on huge gains. So is now the time to buy the dip, or should investors take profits and find something else? Let's take a look.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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24.07.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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