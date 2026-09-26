Intel Is Up 220% in 2026. Can It Reach $150 Before 2026 Is Over?

Intel (NASDAQ: INTC) has been one of the top-performing stocks in 2026. It currently ranks as the sixth-best-performing stock in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), rising more than 220% so far this year. That's a fantastic return in less than a year, but could it deliver even greater returns to push it to $150 per share before 2026 is over?

Let's take a look at what it would take to get that far, and if it's even feasible considering the current state of the business.

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