Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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05.06.2026 23:17:00
Intel Just Experienced a Monster 453% Rally. Is It Time to Sell or Double Down?
Intel (NASDAQ: INTC) made a bold move in 2021, establishing Intel Foundry to manufacture chips for third-party customers. Success didn't come right away, and Intel ultimately ousted the CEO who put the company on this path.Nearly a year ago, Intel stock began taking off after the U.S. government announced plans to convert grants and other funding into an $8.9 billion equity investment to support a domestic semiconductor supply chain. Such strong government support comes with instant credibility. Since then, some very high-profile tech companies have shown interest in Intel's foundry services, and the stock is up a whopping 453% in just the past 12 months.Intel's story isn't over, but here's why investors who have enjoyed the ride might want to take some profits.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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