Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
21.07.2026 05:33:06
Intel Launches Fresh Layoffs in Data Center and AI Unit Ahead of Earnings as Lip-Bu Tan Pushes Turnaround Strategy
This article Intel Launches Fresh Layoffs in Data Center and AI Unit Ahead of Earnings as Lip-Bu Tan Pushes Turnaround Strategy originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
20.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
20.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
20.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Strategy (ex MicroStrategy) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
14.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|86,30
|0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.