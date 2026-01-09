Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
09.01.2026 23:36:32
Intel legt nach Trump-Lob zu: Wall Street beendet die Woche mit sattem Plus
Die jüngsten Daten vom US-Arbeitsmarkt fallen durchwachsen aus, an der Wall Street kommen sie aber gut an: Zum Ende der Woche drehen die Indizes deutlich ins Plus. Nach einer überschwänglichen Äußerung von US-Präsident Trump sind unter anderem die Papiere von Intel gefragt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
