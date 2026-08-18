PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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18.08.2026 10:30:00
Intel-Macs: Adobe dreht demnächst Support für Premiere Pro & Co. ab
Apple hat den Switch zu Apple-Silicon-Chips bereits seit Längerem vollzogen. Nun folgt dem auch Adobe. Version 27 wichtiger Apps laufen nicht unter Intel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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