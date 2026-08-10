Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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10.08.2026 14:24:00

Intel plans to sell $15 billion worth of stock after it has risen 400% in a year

The company said it sees growth opportunities in physical AI, custom chips and advanced packaging.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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24.07.26 Intel Halten DZ BANK
24.07.26 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 31 940,00 1,33% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Intel Corp. 85,18 -2,20% Intel Corp.

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