Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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14.06.2026 17:49:00
Intel plant angeblich Neuauflage von Raptor Lake für DDR4
Im Januar nächsten Jahres könnte ein alter Bekannter wiederauferstehen: Dann sollen neue PC-Prozessoren mit Raptor-Lake-Architektur kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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