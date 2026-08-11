Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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11.08.2026 13:25:09
Intel Prices $20 Bln Stock Offering At $95/shr
(RTTNews) - Intel Corp. (INTC), a semiconductor company, on Tuesday priced its previously announced common stock offering at $95 per share.
The company upsized the offering to $20 billion from $15 billion.
The offering is expected to close on August 12.
The company is offering 210.53 million shares of common stock and has granted underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 31.58 million shares at the offering price.
The net proceeds are expected to be approximately $19.7 billion, assuming the underwriters do not exercise their option.
The company plans to use the proceeds for general corporate purposes, including capital expenditures and working capital.
In the pre-market trading, Intel Corp is 1.33% lesser at $96.22 on the Nasdaq.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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22:34
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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22:34
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
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20:04
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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20:04
|NYSE-Handel S&P 500 fällt nachmittags (finanzen.at)
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18:01
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt am Mittag (finanzen.at)
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18:01
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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16:01
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
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16:01
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|84,09
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