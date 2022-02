Intel rechnet wegen Investitionen zunächst mit keinen Margengewinnen

Der US-Chipkonzern Intel geht wegen anhaltend hoher Investitionen von keiner schnellen Verbesserung der Marge aus. Die Bruttomarge werde dieses Jahr auf 52 Prozent von fast 58 Prozent in 2021 fallen und in den kommenden zwei Jahren zwischen 51 und 53 Prozent liegen, gab das Unternehmen in der Nacht zu Freitag auf seinem Investorentag bekannt.