Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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24.07.2026 23:27:17
Intel rutschen fast 8 Prozent ab: Ausverkauf im Tech-Sektor geht weiter
Die Ölpreise geben etwas nach, dafür sorgen sich die US-Anleger weiter wegen der massiven KI-Investitionen der Tech-Giganten. Bei Halbleiterwerten gibt es teils deutliche Abschläge. Besser läuft es für Immobilienaktien.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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