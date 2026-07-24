Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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24.07.2026 23:27:17

Intel rutschen fast 8 Prozent ab: Ausverkauf im Tech-Sektor geht weiter

Die Ölpreise geben etwas nach, dafür sorgen sich die US-Anleger weiter wegen der massiven KI-Investitionen der Tech-Giganten. Bei Halbleiterwerten gibt es teils deutliche Abschläge. Besser läuft es für Immobilienaktien.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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