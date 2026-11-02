Intel Shares Collapse. Why I'm Still Not Buying the Stock

Intel (NASDAQ: INTC) shares collapsed after the chipmaker issued weak Q4 guidance amid a slowdown in the PC market. Before its earnings report, the stock had been on a huge run, up about 150% year-to-date, benefiting from the rise of agentic artificial intelligence (AI) and the sudden surge in demand for server central processing units (CPUs).

However, even with the stock getting crushed, I still wouldn't buy it. The semiconductor stock got way too far ahead of itself for a company that has been losing market share in the data center CPU market and losing money in its struggling foundry business. At the same time, the stock went from cheap relative to its physical assets (tangible book value) to one that looked overvalued.

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