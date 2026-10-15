Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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15.10.2026 20:53:59
Intel Shares Rise Over 3% After Key Trading Signal
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Nachrichten zu Intel Corp.
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15.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
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15.10.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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15.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
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15.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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15.10.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.at)
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15.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.at)
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15.10.26
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14.10.26
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Analysen zu Intel Corp.
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|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|30 960,00
|-2,46%
|Intel Corp.
|80,06
|-5,81%
|RISE Inc.
|26,00
|4,00%
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