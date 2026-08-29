Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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29.08.2026 10:47:01

Intel Sold Its NAND Memory Business for About $9 Billion. Micron Is Now Worth More Than Twice What Intel Is.

In October 2020, Intel (NASDAQ:INTC) agreed to sell its NAND memory and storage business to SK Hynix (NASDAQ:SKHY) for $9 billion. The package included Intel's solid-state drive business, its NAND components and wafers, and its factory in Dalian, China.One thing I want to be clear about from the start: the buyer was SK Hynix, not Micron (NASDAQ:MU). Micron's role here is as a measuring stick -- the biggest American memory company, and the closest thing to a pure-play gauge of what the memory business became after Intel left it.That measuring stick says a lot. Micron's market value stands near $1.05 trillion as of this writing. Intel's is about $464 billion. So was the exit a mistake?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Intel Corp. 77,51 -0,83% Intel Corp.

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