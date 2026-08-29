Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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29.08.2026 10:47:01
Intel Sold Its NAND Memory Business for About $9 Billion. Micron Is Now Worth More Than Twice What Intel Is.
In October 2020, Intel (NASDAQ:INTC) agreed to sell its NAND memory and storage business to SK Hynix (NASDAQ:SKHY) for $9 billion. The package included Intel's solid-state drive business, its NAND components and wafers, and its factory in Dalian, China.One thing I want to be clear about from the start: the buyer was SK Hynix, not Micron (NASDAQ:MU). Micron's role here is as a measuring stick -- the biggest American memory company, and the closest thing to a pure-play gauge of what the memory business became after Intel left it.That measuring stick says a lot. Micron's market value stands near $1.05 trillion as of this writing. Intel's is about $464 billion. So was the exit a mistake?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
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25.08.26
|dailyAktien: Intel – Erneuter Anstieg voraus (NewsTool)
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25.08.26
|dailyAktien: Intel – Erneuter Anstieg voraus (NewsTool)
|
24.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|29 380,00
|3,82%
|Intel Corp.
|77,51
|-0,83%
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