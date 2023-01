Intel stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Intel präsentierte in der am 27.01.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,04 Milliarden USD – eine Minderung von 28,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19,53 Milliarden USD eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,203 USD sowie einem Umsatz von 14,49 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,84 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 5,47 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Intel im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 15,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 63,05 Milliarden USD im Vergleich zu 74,72 Milliarden USD im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,96 USD und einem Umsatz von 63,50 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at