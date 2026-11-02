Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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02.11.2026 13:38:02

Intel Stock Cratered 28%, Opening a Massive Buying Opportunity for Investors Looking for a Stock That Could Nearly Double

Shares of Intel (NASDAQ:INTC) have been in phenomenal form on the stock market since the beginning of 2025, rising by 225% as of this writing, but Chipzilla's investors received a huge shock after the release of its third-quarter 2026 results on Oct. 29.

Intel stock plunged more than 28% the following day. Investors were spooked by the company's guidance, which was affected by the poor performance of its personal computer (PC) business. However, a closer look at Intel's numbers and guidance suggests that the stock is only taking a breather.

Let's look at the reasons why this semiconductor stock could overcome this setback and soar once again.

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30.10.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
30.10.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Intel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
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