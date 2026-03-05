Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
05.03.2026 13:22:00
Intel Stock Dropped by More Than 6% in February. Here's What Happened.
After years of struggle for Intel (NASDAQ: INTC), its 84% stock price surge in 2025 offered shareholders some confidence that a turnaround was taking shape at the chipmaker.Investors were looking for signs that its momentum could carry over into 2026, but Intel's shares dropped by 6.5% in February, showing how quickly confidence can shift.Here's what made the market reevaluate the situation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intel Corp.
|
04.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
04.03.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
03.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
03.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
02.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|17.02.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|13 470,00
|4,74%
|Intel Corp.
|39,57
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.