Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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27.07.2026 19:23:00
Intel Stock Fell Despite Incredible Results. History Says a $1,000 Investment Will Be Worth This Much in 3 Years
An investment of $1,000 in shares of Intel (NASDAQ: INTC) a year ago is now worth just under $4,500, as of this writing. The semiconductor specialist's multibagger returns over the past year have been driven by a remarkable turnaround in its fortunes.When Intel released its second-quarter results on July 23, it became clear that it is becoming a more influential player in the booming artificial intelligence (AI) chip market. The company's revenue and earnings crushed Wall Street's expectations, and its outlook was well ahead of what analysts were looking for.However, Intel stock fell nearly 8% the following day, driven by a broader sell-off in the semiconductor sector. Savvy investors, however, can consider this pullback as a buying opportunity. In fact, it won't be surprising to see an investment of $1,000 in Intel jump substantially over the next three years. Let's see why that may be the case.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
|
24.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
24.07.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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24.07.26
|Intel-Aktie sackt ab: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Gute Stimmung in New York: Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
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24.07.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
24.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert im Minus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
|0,00
|0,00%
|Intel Corp.
|80,63
|-0,56%
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