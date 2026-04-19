Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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19.04.2026 19:15:00
Intel Stock Has Added More Than $137 Billion in Value Since March 30. Here's What Happens Next.
The recent rally in the Nasdaq Composite index has led to a parabolic jump in Intel (NASDAQ: INTC), with its shares rising an incredible 66% since March 30.The Nasdaq Composite index has gained an impressive 17.7% during this period, driven by signs of a potential de-escalation in the conflict in the Middle East. The improving market sentiment has rubbed off positively on Intel stock, with the semiconductor giant adding more than $137 billion to its market cap during this period. However, the stock's terrific surge isn't just because of the broader market's recovery.Let's see what has been driving Intel's impressive rally lately and what lies in store for investors following this surge.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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