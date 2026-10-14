Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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14.10.2026 06:43:01

Intel Stock Has Nearly Tripled in 2026. A $10,000 Stake From 2016 Still Trails the S&P 500.

Shares of Intel (NASDAQ:INTC) trade near $101 as of this writing, up about 175% in 2026. The company's stock is also worth over five times the $18 or so it closed at in April 2025 -- its lowest close in the last decade.

But zoom out to 10 years, and the picture isn't nearly as pretty. A $10,000 investment in Intel in mid-October 2016, with all dividends reinvested, is worth around $33,700 now. The same $10,000 in the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO), an index fund that tracks the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), turned into about $42,900.

So even after nearly tripling this year, Intel stock still trails just owning the market. And I think the reasons help show how much of the turnaround investors are already paying for.

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