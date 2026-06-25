Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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25.06.2026 12:30:00

Intel Stock Has Rocketed 250% Higher This Year. Is It Too Late to Buy?

It's been hard to ignore Intel's (NASDAQ: INTC) impressive share price gains over the past year. The company initially didn't benefit from the rise of artificial intelligence the way many other tech companies did. But a renewed focus on making processors, a government investment, and new chip agreements have changed Intel's narrative.And what's followed has been a monumental run for Intel's stock, which is up 528% over the past 12 months, and about 259% year to date, as of this writing.So, is it too late to buy Intel stock? I think it may be. Here's why it's going well for Intel and why investors may still be better off not going all in on this semiconductor stock right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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