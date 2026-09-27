Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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27.09.2026 18:32:00
Intel Stock Surged Over 40% in September. History Shows What's Next.
Intel (NASDAQ: INTC) has been one of the top stocks to own during the month of September, rising over 40% so far. That's an impressive run over a short time frame, and what's even more impressive is that it did it on top of an already spectacular 2026. Intel is up around 250% in 2026, making it the fifth-best-performing stock in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).
That's a great run for Intel and its investors, but I think history has something to say about what's next. Investors need to heed this warning sign, as it could limit future returns.
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