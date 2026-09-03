Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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03.09.2026 07:51:01
Intel Stock Tripled in a Year, So Where Will It Be in 5 Years?
Intel (NASDAQ:INTC) closed at $24 a share a year ago. As of this writing, it trades near $89, about 3.7 times the price a year ago. The stock has also risen around 141% in 2026 alone.However, the stock hit a high of $142.35 in late June and has fallen around 38% since then. It also trades below the $95 a share that Intel got in August, when it sold about 242 million new shares for approximately $23 billion.The stock's direction from here depends on three things: whether the foundry wins external customers, how quickly earnings grow under more than $20 billion in capital expenditures, and across how many shares those earnings are split. Here is how I would turn those three into a range.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
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01.09.26
|Umfrage ergibt Zuspruch für Sonderwirtschaftszonen (dpa-AFX)
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31.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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25.08.26
|dailyAktien: Intel – Erneuter Anstieg voraus (NewsTool)
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25.08.26
|dailyAktien: Intel – Erneuter Anstieg voraus (NewsTool)
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24.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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21.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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21.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
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19.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
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|12.08.26
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|24.07.26
|Intel Underweight
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|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|24.10.25
|Intel Verkaufen
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|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
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|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
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|Intel Corp.
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