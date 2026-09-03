Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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03.09.2026 07:51:01

Intel Stock Tripled in a Year, So Where Will It Be in 5 Years?

Intel (NASDAQ:INTC) closed at $24 a share a year ago. As of this writing, it trades near $89, about 3.7 times the price a year ago. The stock has also risen around 141% in 2026 alone.However, the stock hit a high of $142.35 in late June and has fallen around 38% since then. It also trades below the $95 a share that Intel got in August, when it sold about 242 million new shares for approximately $23 billion.The stock's direction from here depends on three things: whether the foundry wins external customers, how quickly earnings grow under more than $20 billion in capital expenditures, and across how many shares those earnings are split. Here is how I would turn those three into a range.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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12.08.26 Intel Neutral UBS AG
24.07.26 Intel Halten DZ BANK
24.07.26 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
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