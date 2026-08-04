Capex Aktie
WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025
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04.08.2026 16:09:02
Intel Stock Up Nearly 8%: AI Growth Narrative Trumps Foundry Capex Concerns
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Nachrichten zu Intel Corp.
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04.08.26
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|NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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30.07.26
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30.07.26
|NYSE-Handel: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
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|Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)