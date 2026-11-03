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03.11.2026 09:41:02

Intel Stock's October Was Its Worst Month Since at Least 1980. History Says What Can Come Next.

Intel (NASDAQ:INTC) stock closed October at $65.76, down 45% from its $120.23 close at the end of September. Yahoo Finance's daily price data for the company begins in March 1980, and no other month in it was worse. That makes October Intel's worst month since at least 1980.

Most of the loss came in one session. Shares dropped 29% on Oct. 30, the day after Intel's third-quarter results, as management forecast just $0.25 in fourth-quarter non-GAAP (adjusted) earnings per share -- under half the $0.52 it had just earned.

That said, the stock still ended Oct. 30 up around 78% for 2026. But that left it worth about 53% less than at its high, a $140.94 close on June 22.

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30.10.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
30.10.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Intel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
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