Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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16.11.2026 04:04:01
Intel sued by investors after PC sales slump hits share price
A proposed class action says Intel hid the impact of slowing sales, inflating its shares.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Intel Corp.
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12.11.26
|ANALYSE: BofA senkt Kursziele für Intel und Nvidia - AMD-Ziel angehoben (dpa-AFX)
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09.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
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