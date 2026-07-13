Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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13.07.2026 14:00:04
Intel to invest €5bn in Irish plant as AI chip demand surges
Move strengthens Dublin’s role in Europe’s bid to secure advanced semiconductor manufacturingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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