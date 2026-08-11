Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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11.08.2026 15:28:00
Intel verwässert sich für 20 Milliarden US-Dollar
Intel füllt die eigene Investitionskasse durch neu herausgegebene Aktien. Damit könnte der Konzern etwa seine Halbleiterwerke ausbauen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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