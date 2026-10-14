Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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14.10.2026 06:37:53
Intel vs. Marvell Technology: What Revenue Trends Tell Investors About These Artificial Intelligence Companies
Intel (NASDAQ:INTC) primarily earns its revenue by designing, developing, manufacturing, and selling a broad portfolio of client computing microprocessors, discrete graphics hardware, artificial intelligence server products, edge computing systems, and specialized advanced wafer fabrication services to original equipment manufacturers, cloud service providers, and telecommunications enterprises globally.
It recently priced an upsized $20 billion common stock offering, and it announced a broad technology collaboration with Applied Materials focused on next-generation transistors, interconnects, and advanced packaging hardware.
Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) primarily earns its revenue by developing high-speed data infrastructure semiconductor architectures, mixed-signal networking switches, multiple core processors, ethernet controllers, optical transceivers, and custom application-specific integrated circuits designed specifically for enterprise data centers and broad global communications networks.
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