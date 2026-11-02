Taiwan Semiconductor Aktie

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WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003

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02.11.2026 11:00:02

Intel vs. Taiwan Semiconductor: The AI Boom Is Telling Two Very Different Stories

Intel (NASDAQ:INTC) and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) are two semiconductor giants playing important roles in the global technology industry. However, their revenue trends tell very different stories.

While Intel is working to regain momentum after years of challenges, Taiwan Semiconductor has delivered more consistent growth, fueled by demand for advanced chips and artificial intelligence (AI) infrastructure.

Intel vs. Taiwan Semiconductor Manufacturing Revenue over the last 8 quarters. Figures: Taiwan Semiconductor Manufacturing shown in U.S. dollars, converted from New Taiwan dollars.

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30.10.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
30.10.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Intel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
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