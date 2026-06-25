Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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25.06.2026 21:48:00

Intel vs. TSMC: Which is the Better Semiconductor Stock to Buy Right Now?

The current AI boom is propelling many technology stocks into the stratosphere, and two leading semiconductor companies garnering significant investor attention are Intel (NASDAQ: INTC) and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). Intel's stock has soared 535% over the past year, while TSMC, as it is better known, shares have jumped 110%, as of this writing.With both companies benefiting from AI and from the expanding need for semiconductors in devices, which is the better one to buy right now? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 40 820,00 0,84% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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