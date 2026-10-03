Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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03.10.2026 11:12:01
Intel Was Worth About 28 Times as Much as AMD 10 Years Ago. Now AMD Is Worth About 60% More.
In late September 2016, Intel (NASDAQ:INTC) was worth about $177 billion. Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) was worth around $6.2 billion. Put another way, the chip giant's market value was about 28 times as big as its smaller rival's.
Ten years later, the order has flipped. AMD's market value is now around $1 trillion, while Intel's is about $622 billion, putting AMD about 60% ahead. AMD even announced a deal on Sept. 28 to buy artificial intelligence (AI) firm World Labs for about $8.2 billion in stock -- more than AMD's total market value a decade ago.
And that happened in a year when Intel shares have more than tripled as I write this. I think how AMD got here says plenty about what Intel's turnaround still needs to prove.
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