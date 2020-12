Intel will Vorschläge von Third Point prüfen - Intel-Aktie im Plus

Der Chiphersteller Intel hat angekündigt, sich mit dem bei Intel investierten Hedgefonds Third Point zusammenzusetzen, nachdem dieser dem Konzern einen Brief geschrieben habe.

"Die Intel Corporation begrüßt den Beitrag aller Investoren zur Steigerung des Aktionärswerts", teilte der Konzern mit.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, Third Point habe das Unternehmen aus dem Silicon Valley in einem Brief aufgefordert, strategische Alternativen zur Stärkung seiner Wettbewerbsposition zu prüfen. Der in New York ansässige Fonds habe eine Beteiligung im Wert von 1 Milliarde Dollar an Intel aufgebaut, berichtet Reuters unter Berufung auf informierte Personen.

Die Intel-Aktie gewann an der NASDAQ schlussendlich 4,93 Prozent auf 49,39 US-Dollar.

