Intellect Design Arena: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Intellect Design Arena äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,34 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,85 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,45 Milliarden INR – ein Plus von 20,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intellect Design Arena 7,02 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at