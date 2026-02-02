Intellect Design Arena gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Intellect Design Arena hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,06 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,11 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 7,31 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 19,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 4,50 INR je Aktie sowie einen Umsatz 7,54 Milliarden INR prognostiziert.

