Intellect Design Arena präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Intellect Design Arena hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 8,68 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 8,47 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,26 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 24,99 INR gegenüber 24,29 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,00 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 30,38 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at