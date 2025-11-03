Intellect Design Arena präsentierte Quartalsergebnisse

Intellect Design Arena veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,40 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Intellect Design Arena hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,58 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at