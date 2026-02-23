Intellego Technologies Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Intellego Technologies Registered veröffentlichte am 20.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,09 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,390 SEK erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 56,23 Prozent auf 25,6 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 6,160 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,49 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 63,05 Prozent auf 98,03 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 265,28 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

