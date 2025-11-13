Intellego Technologies Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Intellego Technologies Registered präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 2,64 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Intellego Technologies Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,480 SEK in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 295,50 Prozent auf 294,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at