INTELLEX präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

INTELLEX hat am 09.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Es stand ein EPS von 31,68 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei INTELLEX noch ein Gewinn pro Aktie von 91,78 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat INTELLEX in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,73 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at