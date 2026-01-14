INTELLEX stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

INTELLEX hat am 13.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 38,72 JPY. Im Vorjahresviertel waren 30,93 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,94 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at